В США бьют тревогу из-за массового внедрения агентов КНДР в компании

Северокорейские киберспециалисты массово внедряются в американские компании под видом легальных сотрудников. Об этом говорится в расследовании The Wall Street Journal.

Для обеспечения своей легенды агенты используют украденные персональные данные граждан США, а также технологии искусственного интеллекта для генерации убедительных резюме и имитации внешности. По сообщениям издания, в некоторых случаях для реализации этих схем задействуются местные пособники.

По оценкам источников WSJ, годовой доход такого «специалиста» может достигать $300 тысяч, при этом около 90% заработанных средств перечисляется в Пхеньян. Суммарный масштаб этой деятельности оценивается в $800 млн. Предполагается, что эти средства направляются на финансирование оборонных программ Северной Кореи.

Ранее президент США назвал КНДР одной из стран, способной скомпрометировать американскую избирательную систему.