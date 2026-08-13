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Политика

Посол Пакистана рассказал о закрытых переговорах США и Ирана

Посол Тирмизи: Иран и США ведут переговоры в закрытом формате
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Тегеран и Вашингтон ведут переговоры в закрытом формате. Об этом сообщил ТАСС посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи.

В ответ на вопрос, есть ли прогресс в контактах между Ираном и США, дипломат ответил утвердительно. Посол уточнил, что консультации «идут прямо сейчас».

При этом Тирмизи не стал отвечать на вопрос, проходят ли переговоры в столице Пакистана Исламабаде.

«Это непубличная информация, но мы работаем над этим», — добавил дипломат.

9 августа министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи заявил, что Иран и Соединенные Штаты в данный момент не ведут переговоры, но обмениваются сообщениями через посредников.

По его словам, ряд государств все еще предпринимают попытки подготовить почву для продолжения диалога Тегерана и Вашингтона. Но, как сказал Арагчи, переговоры по урегулированию конфликта не будут возобновлены до тех пор, пока американская сторона не перестанет пренебрегать Исламабадским соглашением о взаимопонимании и не примет меры для устранения допущенных нарушений.

Ранее в Иране назвали условия для открытия Ормузского пролива.

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