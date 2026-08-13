В Европе обеспокоились одним предупреждением Путина: «Грядет возмездие»

Российский лидер Владимир Путин выступил с предупреждением о последствиях в адрес европейских стран в случае захвата торговых судов. Об этом написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети Х.

По его словам, западные политики и пресса выставляют пиратство, кражу замороженных активов и удары вглубь России как нечто неизбежное.

«Грядет возмездие, и прежний мир правил и взаимосвязей сгорает дотла без всякого обсуждения или размышления», — написал Дизен.

До этого Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений Тихоокеанского флота заявил, что захват российских судов является разбоем и пиратством, Россия будет вынуждена зеркально отвечать на подобные действия. По его словам, на Западе додумались до возможности «захвата» российских судов и продажи «награбленного имущества». Глава государства назвал это «пиратством и разбоем».

Военный эксперт и главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко подчеркнул, что это заявление развязывает руки для ответных действий против кораблей стран НАТО.

Ранее США попросили Украину не бить по нероссийским танкерам, а про российские суда ничего не сказали.