Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Политика

В Европе обеспокоились одним предупреждением Путина: «Грядет возмездие»

Профессор Дизен: Путин предупредил Запад о возмездии за захват судов РФ
Гавриил Григоров/РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин выступил с предупреждением о последствиях в адрес европейских стран в случае захвата торговых судов. Об этом написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети Х.

По его словам, западные политики и пресса выставляют пиратство, кражу замороженных активов и удары вглубь России как нечто неизбежное.

«Грядет возмездие, и прежний мир правил и взаимосвязей сгорает дотла без всякого обсуждения или размышления», — написал Дизен.

До этого Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений Тихоокеанского флота заявил, что захват российских судов является разбоем и пиратством, Россия будет вынуждена зеркально отвечать на подобные действия. По его словам, на Западе додумались до возможности «захвата» российских судов и продажи «награбленного имущества». Глава государства назвал это «пиратством и разбоем».

Военный эксперт и главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко подчеркнул, что это заявление развязывает руки для ответных действий против кораблей стран НАТО.

Ранее США попросили Украину не бить по нероссийским танкерам, а про российские суда ничего не сказали.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!