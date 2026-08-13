В Госдуме объяснили для чего на Западе пишут о победах ВСУ над армиями НАТО

Депутат Колесник: ВСУ сравнивают с армиями НАТО, чтобы выделить деньги на войну

Публикации западной прессы об «успехах» украинской армии на учениях со странами НАТО являются намеренным хайпом, цель которого — добиться увеличения финансирования на военно-промышленный комплекс в самих странах НАТО. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Я думаю, что подобные статьи, в которых описываются невероятные успехи ВСУ на учениях с другими армиями стран НАТО, — это очередной хайп западной прессы. Логика тут простая: надо сказать, что даже ВСУ выигрывают у армий НАТО, а российская армия бьет ВСУ, значит НАТО слабее всех, значит надо больше денег вливать в ВПК. Все делается для того, чтобы обосновать выделение денег на войну», — пояснил парламентарий.

По его словам, подобные публикации в СМИ абсолютно точно пишутся «под заказ», чтобы обосновать выманивание денег у налогоплательщиков.

«Видите, европейские страны даже готовы унижать собственные армии ради денег. Но это уже настолько неоригинальный способ, что мало кого обманет», — заключил Колесник.

Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что украинские операторы дронов «уничтожили» американские войска и бронетехнику на учениях «Combined Resolve» в Германии в начале 2026 года.

По словам источников WSJ это продемонстрировало уязвимость армий НАТО перед лицом беспилотников. При этом в мае 2025 года украинские операторы дронов легко разгромили британские, эстонские и другие силы НАТО в ходе учений в Балтийском регионе.

Ранее экс-нардеп рассказал, кто виноват в проблемах Киева с ПВО.