Жители Нью-Йорка начали сбор подписей против проведения торжественного ужина в честь президента Украины Владимира Зеленского и вручения ему награды «Маяк надежды» (Beacon of Hope) греческого православного храма Святого Николая. Петицию, которая опубликована на сайте Orthodox Reflections, подписали уже больше тысячи человек.

Автор петиции Кассандра Сент-Джон, представленная как православная христианка, заявила, что выступает против решения о награждении Зеленского и требует выбрать вместо него неполитического лауреата.

«Как американка, чья семья живет в Америке на протяжении нескольких поколений, я точно так же возражала бы против чествования любого другого автократа в мире», — отметила Сент-Джон.

Она также обвинила украинские власти в преследовании Украинской православной церкви (УПЦ).

Торжественный ужин Beacon of Hope должен состояться 26 сентября в Нью-Йорке. Организаторы объяснили выбор кандидатуры Владимира Зеленского для награждения стремлением выразить солидарность с украинским народом. Впервые ужин состоялся в 2025 году, когда премией отметили представителей пожарной службы и полиции Нью-Йорка за их действия во время и после терактов 11 сентября 2001 года.

Ранее Зеленского наградили главным орденом ЕС.