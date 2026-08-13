Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Политика

В МИД РФ объяснили, как избежать угасания ООН

Рябков: следующему генеральному секретарю ООН стоит прислушаться к России
Владимир Астапкович/РИА Новости

Следующему человеку, который займет пост генерального секретаря ООН, следует прислушаться к требованиям России, чтобы предотвратить угасание всемирной организации. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

Таким образом дипломат прокомментировал высказывание генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о нынешнем состоянии ООН.

«Следующий генеральный секретарь просто обязан прислушаться к нашим требованиям, если он не хочет угасания Организации Объединенных Наций», — сказал замминистра.

По словам Рябкова, Москве важны конкретные действия, а не обещания и заверения. В связи с этим российская сторона будет в отношениях с новым генсеком ООН руководствоваться набором императивных подходов, без которых кризис в организации продолжит усугубляться.

Как отметил дипломат, РФ хотела бы предотвратить ситуацию, в которой ООН «придется перевести в палату политической интенсивной терапии». Он подчеркнул, что пока этого еще не произошло, и до такого развития событий еще есть время.

Рафаэль Гросси является одним из претендентов на пост генсека Организации Объединенных Наций. 13 августа глава МАГАТЭ дал интервью газете The Financial Times, в ходе которого признал, что ООН постепенно теряет свою значимость и перестает вносить существенный вклад в разрешение новых кризисов.

Ранее Путин отметил большое количество проблем в работе ООН.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!