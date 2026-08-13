В МИД РФ объяснили, как избежать угасания ООН

Следующему человеку, который займет пост генерального секретаря ООН, следует прислушаться к требованиям России, чтобы предотвратить угасание всемирной организации. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

Таким образом дипломат прокомментировал высказывание генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о нынешнем состоянии ООН.

«Следующий генеральный секретарь просто обязан прислушаться к нашим требованиям, если он не хочет угасания Организации Объединенных Наций», — сказал замминистра.

По словам Рябкова, Москве важны конкретные действия, а не обещания и заверения. В связи с этим российская сторона будет в отношениях с новым генсеком ООН руководствоваться набором императивных подходов, без которых кризис в организации продолжит усугубляться.

Как отметил дипломат, РФ хотела бы предотвратить ситуацию, в которой ООН «придется перевести в палату политической интенсивной терапии». Он подчеркнул, что пока этого еще не произошло, и до такого развития событий еще есть время.

Рафаэль Гросси является одним из претендентов на пост генсека Организации Объединенных Наций. 13 августа глава МАГАТЭ дал интервью газете The Financial Times, в ходе которого признал, что ООН постепенно теряет свою значимость и перестает вносить существенный вклад в разрешение новых кризисов.

Ранее Путин отметил большое количество проблем в работе ООН.