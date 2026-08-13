Кеннеди-младший посоветовал Рубио диету с квашеной капустой

Рубио заявил, что не собирается ездить по всему миру с квашеной капустой

Госсекретарь США Марко Рубио в подкасте политической активистки Кэти Миллер заявил, что не будет следовать совету министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего перейти на диету из квашеной капусты.

«Ему (Кеннеди-младшему. — «Газета.Ru») приходится путешествовать с холодильниками квашеной капусты… Я не собираюсь ездить по всему миру с холодильником, полным квашеной капусты. Это смешно. Я не могу этого сделать», — поделился Рубио.

Таким образом госсекретарь ответил на предложение Кеннеди-младшего.

Издание Daily BS писало, что Кеннеди-младший настолько предан идее оздоровления нации через ферментированные продукты, что в поездки часто берет с собой портативные холодильники с квашеной капустой.

11 августа агентство Associated Press писало, что власти США решили ужесточить контроль над пищевыми добавками, обязав производителей уведомлять власти о новых ингредиентах до их появления на рынке.

Ранее жителям США предрекли резкий рост заболеваний из-за новой пирамиды питания.