Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Политика

Кеннеди-младший посоветовал Рубио диету с квашеной капустой

Рубио заявил, что не собирается ездить по всему миру с квашеной капустой
Kay Nietfeld/Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио в подкасте политической активистки Кэти Миллер заявил, что не будет следовать совету министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего перейти на диету из квашеной капусты.

«Ему (Кеннеди-младшему. — «Газета.Ru») приходится путешествовать с холодильниками квашеной капусты… Я не собираюсь ездить по всему миру с холодильником, полным квашеной капусты. Это смешно. Я не могу этого сделать», — поделился Рубио.

Таким образом госсекретарь ответил на предложение Кеннеди-младшего.

Издание Daily BS писало, что Кеннеди-младший настолько предан идее оздоровления нации через ферментированные продукты, что в поездки часто берет с собой портативные холодильники с квашеной капустой.

11 августа агентство Associated Press писало, что власти США решили ужесточить контроль над пищевыми добавками, обязав производителей уведомлять власти о новых ингредиентах до их появления на рынке.

Ранее жителям США предрекли резкий рост заболеваний из-за новой пирамиды питания.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!