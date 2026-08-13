Жители Германии вывесили «последние рубашки» в рамках протеста против Мерца

Welt: в ФРГ устроили акцию протеста «Последняя рубашка» против политики Мерца

Жители Германии устроили массовую акцию протеста под названием «Последняя рубашка» против политики канцлера Фридриха Мерца. Об этом сообщает немецкий телеканал Welt.

В рамках протеста жители страны начали развешивать белые футболки и майки с надписью «Последняя рубашка» на желтых дорожных указателях при въезде в населенные пункты.

«Это новая форма протеста против федерального правительства, которая действительно распространяется по всей федеративной республике», — сообщил ведущий Welt.

Название акции отсылает к выражению «отдать последнюю рубашку». Таким образом участники протеста хотят обратить внимание властей на экономические трудности, рост налогов и снижение уровня жизни в Германии.

По данным телеканала, акцией уже заинтересовались службы государственной безопасности Бранденбурга и Саксонии. Они проверяют законность действий участников протеста и разыскивают организаторов. Полиция снимает футболки и майки с дорожных знаков из соображений безопасности.

Согласно данным опроса, опубликованным газетой Bild, Мерц занимает последнее место в рейтинге популярности немецких политиков. Канцлер ФРГ набрал всего 2,6 балла по десятибалльной шкале и занял 20-е место. Тройку лидеров стабильно занимают министр обороны ФРГ Борис Писториус (4,9 балла), премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Джем Оздемир (4,4 балла) и премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст (4,2 балла).

Ранее в Германии допустили отставку Мерца к Рождеству.