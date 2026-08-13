Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Политика

Жители Германии вывесили «последние рубашки» в рамках протеста против Мерца

Welt: в ФРГ устроили акцию протеста «Последняя рубашка» против политики Мерца
Liesa Johannssen/Reuters

Жители Германии устроили массовую акцию протеста под названием «Последняя рубашка» против политики канцлера Фридриха Мерца. Об этом сообщает немецкий телеканал Welt.

В рамках протеста жители страны начали развешивать белые футболки и майки с надписью «Последняя рубашка» на желтых дорожных указателях при въезде в населенные пункты.

«Это новая форма протеста против федерального правительства, которая действительно распространяется по всей федеративной республике», — сообщил ведущий Welt.

Название акции отсылает к выражению «отдать последнюю рубашку». Таким образом участники протеста хотят обратить внимание властей на экономические трудности, рост налогов и снижение уровня жизни в Германии.

По данным телеканала, акцией уже заинтересовались службы государственной безопасности Бранденбурга и Саксонии. Они проверяют законность действий участников протеста и разыскивают организаторов. Полиция снимает футболки и майки с дорожных знаков из соображений безопасности.

Согласно данным опроса, опубликованным газетой Bild, Мерц занимает последнее место в рейтинге популярности немецких политиков. Канцлер ФРГ набрал всего 2,6 балла по десятибалльной шкале и занял 20-е место. Тройку лидеров стабильно занимают министр обороны ФРГ Борис Писториус (4,9 балла), премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Джем Оздемир (4,4 балла) и премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст (4,2 балла).

Ранее в Германии допустили отставку Мерца к Рождеству.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!