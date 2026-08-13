Шеф Пентагона не исключил «военный сценарий» в отношении Кубы

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что опции применения силы против Кубы остаются за президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все опции находится на столе (у Трампа. — «Газета.Ru»), включая военные <...> У нас там будет множество вариантов, и мы с нетерпением их ждем», — пояснил Хегсет.

Министр уточнил, что кубинским властям следовало бы учитывать готовность Трампа отстаивать «стратегические прерогативы» США.

8 августа газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что США ищут среди действующих или бывших кубинских чиновников фигуру, которую можно было бы убедить возглавить правительство в Гаване, повторив венесуэльский сценарий.

По данным издания, американские чиновники рассматривают нескольких потенциальных кандидатов. Среди них — внучатый племянник Фиделя Кастро Оскар Перес-Олива Фрага, которого продвигает сама Гавана, однако в США его могут посчитать неприемлемым. Также в списке — Рауль Гильермо Родригес Кастро, долгое время служивший телохранителем бывшего президента, но никогда не занимавший государственных должностей, и нынешний министр внутренних дел Кубы Лазаро Альберто Альварес Касас.

Ранее США заявили об угрожающих отношениях России и Кубы.