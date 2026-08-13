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Политика

Шеф Пентагона не исключил «военный сценарий» в отношении Кубы

Хегсет: опции применения силы против Кубы остаются за Трампом
Nathan Howard/Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что опции применения силы против Кубы остаются за президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все опции находится на столе (у Трампа. — «Газета.Ru»), включая военные <...> У нас там будет множество вариантов, и мы с нетерпением их ждем», — пояснил Хегсет.

Министр уточнил, что кубинским властям следовало бы учитывать готовность Трампа отстаивать «стратегические прерогативы» США.

8 августа газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что США ищут среди действующих или бывших кубинских чиновников фигуру, которую можно было бы убедить возглавить правительство в Гаване, повторив венесуэльский сценарий.

По данным издания, американские чиновники рассматривают нескольких потенциальных кандидатов. Среди них — внучатый племянник Фиделя Кастро Оскар Перес-Олива Фрага, которого продвигает сама Гавана, однако в США его могут посчитать неприемлемым. Также в списке — Рауль Гильермо Родригес Кастро, долгое время служивший телохранителем бывшего президента, но никогда не занимавший государственных должностей, и нынешний министр внутренних дел Кубы Лазаро Альберто Альварес Касас.

Ранее США заявили об угрожающих отношениях России и Кубы.

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