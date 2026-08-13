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Политика

Украине предрекли исчезновение при одном условии

Экс-разведчик США Риттер: Украина не сможет существовать без средств ПВО
Reuters

Украина не получит от зарубежных партнеров ракеты-перехватчики для средств противовоздушной обороны (ПВО), заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Он прокомментировал ситуацию в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По словам эксперта, Украина не сможет существовать без средств ПВО. Страна исчезнет, поскольку не сможет больше себя защитить.

«Больше ни у кого нет ракет-перехватчиков. Следовательно, Украины не станет. [Глава государства Владимир] Зеленский может проводить встречи и одно за другим говорить красивые слова, но реальность такова: противовоздушной обороны нет», — отметил Риттер.

Как он сказал, Вооруженные силы Украины (ВСУ) исчерпали ресурсы для отражения ракетных атак.

11 августа агентство Bloomberg со ссылкой на источник написало, что Воздушные силы ВСУ перестали сообщать о перехватах баллистических ракет после одной из атак российских войск на прошлой неделе, когда им не удалось сбить ни одну из 28 ракет. Украинские военнослужащие решили изменить формат отчетности «в целях безопасности», утверждалось в материале. При этом депутат Верховной рады Анна Скороход выразила уверенность, что армия прекратила публиковать данные из-за «катастрофического положения» систем ПВО.

Ранее в Великобритании оценили отказ Украины от публикации статистики по сбитым ракетам.

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