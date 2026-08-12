«Лучше ничего не говорить»: в Британии оценили отказ Киева от статистики по сбитым ракетам

Британский аналитик Александр Меркурис заявил в эфире своего YouTube-канала, что Киев перестал раскрывать данные о сбитых ракетах из-за неутешительной статистики.

«Украинцы вообще не сбивают ракеты, а также маловероятно, что им удается сбивать хотя бы близкое к заявляемому количество беспилотников. Поэтому лучше ничего не говорить, чем придумывать цифры, которым просто никто не поверит», — пояснил Меркурис.

По его словам, украинские власти боятся признать, что ВС РФ могут наносить сокрушительные массированные удары, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут обеспечить эффективную работу сил противовоздушной обороны (ПВО).

До этого агентство Bloomberg написало, что украинские ВВС перестали сообщать о перехватах баллистических ракет после атаки на прошлой неделе, когда им не удалось сбить ни одну из 28 ракет. Знакомый с ситуацией источник рассказал, что военные изменили формат отчетности «в целях безопасности в ответ на российские удары».

Ранее в ГУР заявили об эволюции ударов российской армии.