Для Трампа проведут брифинг по разведке

Президент США Дональд Трамп в четверг, 13 августа, проведет совещания, подпишет указы и заслушает брифинг разведки. Об этом свидетельствует расписание главы государства, пишет ТАСС.

Брифинг разведки запланирован на 11:00 (18:00 мск). Затем Трамп подпишет указы, а позднее поучаствует в совещании. Тема последнего не анонсирована.

Агентство Associated Press (AP) писало, что нерешительность Трампа по поводу войны в Иране может отражать «негласное понимание» внутри американской администрации о том, что одной только военной мощи США может быть недостаточно, чтобы завершить конфликт.

СМИ со ссылкой на источник написало, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд в разговоре с Трампом заявил, что эскалация боевых действий может оказать серьезное влияние на мировую экономику, если Тегеран ответит на удары США атаками на союзников американцев в Персидском заливе.

Ранее Трамп отказался комментировать вывод войск США с Ближнего Востока.