Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

Для Трампа проведут брифинг по разведке

Трамп 13 августа заслушает брифинг по разведке
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп в четверг, 13 августа, проведет совещания, подпишет указы и заслушает брифинг разведки. Об этом свидетельствует расписание главы государства, пишет ТАСС.

Брифинг разведки запланирован на 11:00 (18:00 мск). Затем Трамп подпишет указы, а позднее поучаствует в совещании. Тема последнего не анонсирована.

Агентство Associated Press (AP) писало, что нерешительность Трампа по поводу войны в Иране может отражать «негласное понимание» внутри американской администрации о том, что одной только военной мощи США может быть недостаточно, чтобы завершить конфликт.

СМИ со ссылкой на источник написало, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд в разговоре с Трампом заявил, что эскалация боевых действий может оказать серьезное влияние на мировую экономику, если Тегеран ответит на удары США атаками на союзников американцев в Персидском заливе.

Ранее Трамп отказался комментировать вывод войск США с Ближнего Востока.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как сэкономить на сборах в школу. 8 приемов и тактика двух корзин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!