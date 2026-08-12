Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

ЛДПР призвала разработать федеральную программу профилактики детского ожирения

В ЛДПР предложили включить помощь детям с ожирением в ОМС
Markus Scholz/Global Look Press

В целях борьбы с детским ожирением в ЛДПР предложили федеральную программу профилактики данного заболевания, которая будет включать в себя комплексную помощь детям по ОМС. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе партии.

«Мы предлагаем создать федеральную программу профилактики детского ожирения: с ранним выявлением групп риска и единым маршрутом медпомощи. А также включить комплексную помощь детям с ожирением в ОМС: консультации педиатра, эндокринолога, диетолога и психолога, обследования, семейные программы коррекции питания», — заявила сопредседатель «Родительского комитета ЛДПР» Дарья Голубева.

Она подчеркнула, что в рамках предлагаемой федеральной программы планируется распространить бесплатное горячее питание для учеников 5–11-х классов и установить единые требования к качеству школьного меню. Также в ЛДПР считают необходимым ввести ограничения рекламы вредной продукции и расширить сети бесплатных секций для детей.

«Детское ожирение в России перестало быть просто медицинской статистикой — это системная угроза здоровью будущих поколений. Сегодня ожирением страдают 480 тыс. школьников. В старших классах этот показатель на 60% выше, чем в младших», — заключила Голубева.

По данным Росстата, в России с 2020 по 2024 год число диагностированных случаев ожирения у детей до 14 лет выросло на 28%, а у подростков 15–17 лет — на 30%. Это одно из самых распространенных эндокринных заболеваний у детей и подростков, которое диагностируется у 25–30% школьников.

Ранее врач призвала россиян лечить детское ожирение с раннего возраста.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как сэкономить на сборах в школу. 8 приемов и тактика двух корзин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!