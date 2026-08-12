ЛДПР призвала разработать федеральную программу профилактики детского ожирения

В целях борьбы с детским ожирением в ЛДПР предложили федеральную программу профилактики данного заболевания, которая будет включать в себя комплексную помощь детям по ОМС. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе партии.

«Мы предлагаем создать федеральную программу профилактики детского ожирения: с ранним выявлением групп риска и единым маршрутом медпомощи. А также включить комплексную помощь детям с ожирением в ОМС: консультации педиатра, эндокринолога, диетолога и психолога, обследования, семейные программы коррекции питания», — заявила сопредседатель «Родительского комитета ЛДПР» Дарья Голубева.

Она подчеркнула, что в рамках предлагаемой федеральной программы планируется распространить бесплатное горячее питание для учеников 5–11-х классов и установить единые требования к качеству школьного меню. Также в ЛДПР считают необходимым ввести ограничения рекламы вредной продукции и расширить сети бесплатных секций для детей.

«Детское ожирение в России перестало быть просто медицинской статистикой — это системная угроза здоровью будущих поколений. Сегодня ожирением страдают 480 тыс. школьников. В старших классах этот показатель на 60% выше, чем в младших», — заключила Голубева.

По данным Росстата, в России с 2020 по 2024 год число диагностированных случаев ожирения у детей до 14 лет выросло на 28%, а у подростков 15–17 лет — на 30%. Это одно из самых распространенных эндокринных заболеваний у детей и подростков, которое диагностируется у 25–30% школьников.

Ранее врач призвала россиян лечить детское ожирение с раннего возраста.