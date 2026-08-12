Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

Эксперт оценил слова Залужного об исчерпании Украиной технологических ресурсов

Военэксперт Михайлов: Залужный готовит Киев к переговорам
Vogue

Военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), посла страны в Великобритании Валерия Залужного о том, что Киев задействовал в конфликте с Россией практически весь доступный спектр вооружений.

По мнению эксперта, Залужный под кураторством британцев готовит украинское руководство к переговорам.

«Это намеки прямые. То есть сейчас они, возможно, готовы будут на каких-то условиях пойти на перемирие, чтобы потом именно разрабатывать новые системы вооружений на фоне прошедших испытаний на украинском полигоне», — сказал Михайлов.

Экс-главком является глашатаем британских структур. И через него они продвигают тезис о том, что ВСУ утратили свои возможности, добавил аналитик.

6 августа Залужный заявил, что Киев исчерпал доступный ему ресурс вооружений и военных доктрин, а Россия нашла им противодействие.

При этом он подчеркнул, что остается сторонником вступления Украины в НАТО. Однако, по его мнению, Североатлантический альянс не успевает за темпами научно-технического развития и не может предложить решения, которым Москва не смогла бы эффективно противодействовать.

Ранее в МИД РФ назвали главное условие для мира с Украиной.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Можно не работать и получать деньги. Как оплачивают простой и когда он незаконен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!