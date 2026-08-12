Эксперт оценил слова Залужного об исчерпании Украиной технологических ресурсов

Военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), посла страны в Великобритании Валерия Залужного о том, что Киев задействовал в конфликте с Россией практически весь доступный спектр вооружений.

По мнению эксперта, Залужный под кураторством британцев готовит украинское руководство к переговорам.

«Это намеки прямые. То есть сейчас они, возможно, готовы будут на каких-то условиях пойти на перемирие, чтобы потом именно разрабатывать новые системы вооружений на фоне прошедших испытаний на украинском полигоне», — сказал Михайлов.

Экс-главком является глашатаем британских структур. И через него они продвигают тезис о том, что ВСУ утратили свои возможности, добавил аналитик.

6 августа Залужный заявил, что Киев исчерпал доступный ему ресурс вооружений и военных доктрин, а Россия нашла им противодействие.

При этом он подчеркнул, что остается сторонником вступления Украины в НАТО. Однако, по его мнению, Североатлантический альянс не успевает за темпами научно-технического развития и не может предложить решения, которым Москва не смогла бы эффективно противодействовать.

Ранее в МИД РФ назвали главное условие для мира с Украиной.