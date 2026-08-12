Премьер Молдавии возмутился продолжительностью поездок членов кабмина

Премьер-министр Молдавии Василий Тофан возмутился продолжительностью зарубежных поездок членов правительства, а также призвал уменьшить количество командировок, которые не соответствуют интересам страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик напомнил, что на первом заседании он попросил министров быть разумнее при утверждении поездок.

Премьеру поступают заявки на командировки. Некоторые из них не соответствуют интересам Молдавии и больше похожи на «служебный туризм», отметил Тофан.

По словам премьера, один из госсекретарей хотел провести 9 дней в Индии, другой запрашивал поездку в Монголию, а сразу два госсекретаря планировали отправиться в Италию.

Тофан призвал членов кабмина быть более критичными как в отношении длительности, так и в отношении назначения этих поездок, потому что предстоит проделать еще много работы в стране. По его словам, часть зарубежных визитов нужны для переговоров, участия в деловых делегациях и привлечения финансовых средств, однако другие поездки нельзя оправдать таким же образом.

Ранее сообщалось, что в Молдавии ввели режим ЧП в энергетике.