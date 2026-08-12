Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

Премьер Молдавии возмутился продолжительностью поездок членов кабмина

Премьер Молдавии Тофан призвал министров сократить зарубежные поездки
Стрингер/РИА Новости

Премьер-министр Молдавии Василий Тофан возмутился продолжительностью зарубежных поездок членов правительства, а также призвал уменьшить количество командировок, которые не соответствуют интересам страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик напомнил, что на первом заседании он попросил министров быть разумнее при утверждении поездок.

Премьеру поступают заявки на командировки. Некоторые из них не соответствуют интересам Молдавии и больше похожи на «служебный туризм», отметил Тофан.

По словам премьера, один из госсекретарей хотел провести 9 дней в Индии, другой запрашивал поездку в Монголию, а сразу два госсекретаря планировали отправиться в Италию.

Тофан призвал членов кабмина быть более критичными как в отношении длительности, так и в отношении назначения этих поездок, потому что предстоит проделать еще много работы в стране. По его словам, часть зарубежных визитов нужны для переговоров, участия в деловых делегациях и привлечения финансовых средств, однако другие поездки нельзя оправдать таким же образом.

Ранее сообщалось, что в Молдавии ввели режим ЧП в энергетике.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Можно не работать и получать деньги. Как оплачивают простой и когда он незаконен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!