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Политика

Трамп пригрозил «уничтожением» Ирану

Трамп пригрозил Ирану уничтожением в случае эскалации конфликта
Jacquelyn Martin/AP

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «уничтожением» в случае попыток эскалации конфликта. Его слова приводит телеканал Fox News.

По его словам, Соединенные Штаты полностью контролируют Ормузский пролив. В связи с этим американский лидер предположил, что Иран может предпринять шаги к эскалации.

«В какой-то момент, возможно, они что-то сделают - и тогда их просто уничтожат. Но прямо сейчас мы находимся в очень выгодном положении. У нас есть страна, которая была главной задирой на Ближнем Востоке в течение 50 лет. Собственно, если задуматься, уже 51 года, да? Мы четыре года говорили - 47. И теперь они больше не являются главным задирой на Ближнем Востоке», — порассуждал Трамп.

Глава государства также подчеркнул, что не доверяет Тегерану, поскольку там постоянно ему врут.

До этого Трамп заявил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Ираном «вполсилы» из-за серьезных экономических проблем Тегерана. По словам хозяина Белого дома, Вашингтон действует «без лишнего шума». Он охарактеризовал переговоры с Исламской Республикой как шахматную партию.

Ранее Трамп придумал для себя новое определение на фоне конфликта с Ираном.

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