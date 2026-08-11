Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

Белый дом разрешил использовать TikTok в правительстве

Белый дом разрешил использовать TikTok на правительственных устройствах
Reuters

Администрация президента США решила отменить запрет на использование TikTok на устройствах федерального правительства, указав, что приложение не представляет угрозы нацбезопасности после перехода его американского сегмента под контроль инвесторов из Соединенных Штатов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно документу, который датирован 10 августа, Белым домом отозвана директива 2023 года, запрещавшая установку и использование видеосервиса на правительственном оборудовании в связи с рисками, связанными с его прежней китайской принадлежностью.

Bloomberg указывает, что решение Белого дома опирается на официальное заключение американского минюста, подготовленное в прошлом месяце. В нем ведомство указало, что TikTok теперь не подпадает под определение «подконтрольного приложения» в рамках закона 2022 года, который налагал запрет на работу сервиса на госплатформах.

В сентябре прошлого года президент США подписал указ, одобряющий сделку по продаже американского сегмента TikTok группе инвесторов из Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что американская администрация получит миллиардные гонорары за сохранность TikTok в США.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Пока младшему не исполнилось семь. Как купить квартиру, если у вас много детей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!