Белый дом разрешил использовать TikTok в правительстве

Администрация президента США решила отменить запрет на использование TikTok на устройствах федерального правительства, указав, что приложение не представляет угрозы нацбезопасности после перехода его американского сегмента под контроль инвесторов из Соединенных Штатов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно документу, который датирован 10 августа, Белым домом отозвана директива 2023 года, запрещавшая установку и использование видеосервиса на правительственном оборудовании в связи с рисками, связанными с его прежней китайской принадлежностью.

Bloomberg указывает, что решение Белого дома опирается на официальное заключение американского минюста, подготовленное в прошлом месяце. В нем ведомство указало, что TikTok теперь не подпадает под определение «подконтрольного приложения» в рамках закона 2022 года, который налагал запрет на работу сервиса на госплатформах.

В сентябре прошлого года президент США подписал указ, одобряющий сделку по продаже американского сегмента TikTok группе инвесторов из Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что американская администрация получит миллиардные гонорары за сохранность TikTok в США.