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Политика

В Турции раскрыли план по безопасному судоходству для России и Украины

Yeni Şafak: Турция может предложить создать коридоры безопасности в Черном море
Михаил Мокрушин/РИА Новости

Турция может выступить с инициативой создания двух коридоров безопасности в Черном море для судов, следующих на Украину и в Россию. Об этом пишет турецкий обозреватель Яхья Бостан в колонке для Yeni Şafak.

По словам автора статьи, Анкара крайне обеспокоена эскалацией конфликта в Черном море, который распространился на гражданское судоходство. В частности, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтверждал, что правительство разрабатывает ряд мер, которые уже представлены президенту и в ближайшее время будут реализованы.

Бостан напоминает, что Анкара уже призывала РФ и Украину прекратить атаки на гражданские суда и предлагала мораторий, однако эти призывы не были услышаны.

Yeni Şafak отмечает, что Турция уже начала применять временные ограничения на проход судов через проливы, что стало сигналом для Киева и Москвы. В качестве более структурного решения предлагается создать два отдельных безопасных маршрута — для судов, идущих в российские и украинские порты, с гарантиями ненападения от обеих сторон.

Такой подход, по мнению Бостана, позволит предотвратить полный коллапс судоходства. В противном случае, предупреждает обозреватель, из-за дороговизны страховок и рисков коммерческие компании могут вовсе отказаться от отправки судов в регион, что нанесет ущерб экономикам обеих стран.

Кроме того, обсуждается возможность введения запрета для турецких рыболовных судов выходить за пределы территориальных вод для обеспечения их безопасности.

Анкара также готовится присоединиться к международной коалиции в Красном море, инициированной Саудовской Аравией, в рамках более широкой стратегии по обеспечению стабильности на морских путях.

Ранее СМИ узнали о диалоге Турции с Россией и Украиной из-за атак на суда в Черном море.

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