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Политика

СМИ узнали о диалоге Турции с Россией и Украиной из-за атак на суда в Черном море

РИА Новости: Турция ведет закрытый диалог по безопасности судов в Черном море
Khalil Hamra/AP

Анкара в настоящее время обсуждает с Москвой и Киевом перспективы создания механизма по предотвращению атак на суда в акватории Черного моря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве Турции.

По данным агентства, консультации проходят в закрытом режиме. Источник пояснил, что стороны обмениваются мнениями о подходах к созданию такого механизма и его возможных параметрах. При этом конкретные детали пока отсутствуют.

Также источник рассказал о контактах Турции и России по ситуации вокруг Украины.

«Контакты Анкары и Москвы по ситуации на Украине продолжаются на различных уровнях, в том числе в формате так называемой телефонной дипломатии. Стороны сохраняют прямые каналы связи и при необходимости используют их», — отметил он.

8 августа министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что власти республики предложили России и Украине разработать механизм для предотвращения атак на торговые суда в Черном море. Как сказал дипломат, конфликт Москвы и Киева создал угрозу для гражданского судоходства и коммерческих перевозок.

Ранее украинские дроны ударили по турецкому судну с фруктами и овощами в Черном море.

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