Милонов ответил, уничтожал ли украинцев в зоне СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что уничтожал людей в рамках своего участия в спецоперации на Украине, а также указом президента получил Орден Мужества. Информацией он поделился в интервью блогеру Амирану Сардарову на YouTube.

Милонов рассказал, что является старшим наводчиком пушки МТ-12 «Рапира», которая располагается в нескольких километрах от передовой. Орудие стреляет на шесть-семь километров, уточнил депутат.

«Поэтому задача пушки — уничтожать живую силу и технику противника. Если бы я не уничтожал, то за что бы мне давали? Ничего. Не заслужил бы ничего», — сказал Милонов.

На вопрос о том, сложно ли с этим жить, он ответил отрицательно. По словам парламентария, это долг военного. Милонов задал ответный вопрос, что было бы с противниками, если бы он их не ликвидировал.

В интервью «Газете.Ru» Милонов рассказывал, что был на СВО до момента, пока депутатам можно было находиться в зоне военных действий. По словам парламентария, в Донбассе он был последний раз в конце осени 2024 года.

Милонов рассказал, что в психологическом плане участие в боевых действиях его поменяло. Он подчеркнул, что на войне очень важно сохранять духовную целостность. Не озлобляться и «не дать войне заползти в душу», добавил депутат.

Ранее Милонов заявил о получении ранения на СВО.