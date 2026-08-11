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Политика

Путин заявил об отсутствии у него страхов

Путин сообщил, что никогда не боялся угроз от ИИ-технологий
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не боялся угроз, исходящих от технологий на базе искусственного интеллекта (ИИ). Его слова передает РИА Новости.

Во вторник, 11 августа, глава государства провел встречу со студентами и молодыми учеными в Новосибирске. Во время беседы российский лидер попросил одного из студентов рассказать о возможных угрозах, которые может создавать ИИ. Молодой человек ответил, что президенту бояться нечего.

«А я никогда ничего не боялся», — сказал Путин.

26 июля российский лидер подписал закон, устанавливающий правовые основы для разработки, внедрения и использования больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Документ вводит новые категории ИИ-систем, а также определяет требования к ним и предусматривает доступ разработчиков к государственным данным для обучения нейросетей.

Одним из ключевых положений закона стало введение понятий суверенная и национальная большая фундаментальная модель искусственного интеллекта. К суверенным будут относиться модели, разработанные российским юридическим лицом и полностью контролируемые им на всех этапах жизненного цикла. Национальная модель также должна создаваться российской компанией, но при ее разработке допускается использование зарубежных компонентов, распространяемых на условиях открытых лицензий.

Ранее Путин рассказал о важной роли ИИ для государства.

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