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Политика

Вопрос немецкого журналиста об «убийстве русских» связали с мечтами о четвертом рейхе

Посольство РФ в США: вопрос журналиста FAZ отражает мечты ФРГ о четвертом рейхе
Reuters

Вопрос журналиста немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса об «убийстве русских» отражает мечты властей Германии о четвертом рейхе. Об этом говорится в заявлении посольства России в США в соцсети Х.

«Это оговорка по Фрейду, отражающая мечты нынешних немецких лидеров о четвертом рейхе, а также циничный расчет на ведение войны с Россией до последнего украинца», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве отметили, что эта авантюра обернется для «поджигателей войны» тем же, что и режим фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. В посольстве призвали великие державы, которые были союзниками России во Второй мировой войне, осудить и «остановить безумные планы» последователей Гитлера и министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса, чтобы не позволить им вновь ввергнуть мир «в пучину ксенофобии, русофобии и катастроф».

Немецкий журналист Михаэль Мартенс задал вопрос о том, как европейцы могут помочь Украине «убивать больше русских» на совместной пресс-конференции украинского президента Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде.

В газете FAZ, в которой работает журналист, выразили сожаление по поводу этого вопроса, отметив, что он был сформулирован «неоднозначно». В издании подчеркнули, что редакционная политика FAZ не предусматривает призывов к убийству как можно большего числа русских солдат.

Ранее военкор выяснил, что дед журналиста Михаэля Мартенса служил Гитлеру.

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