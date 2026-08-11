В «Яблоке» раскрыли, когда обжалуют решение о снятии с выборов

Партия «Яблоко» пока не подала апелляционную жалобу на решение Верховного суда (ВС) РФ о своем снятии с выборов в Госдуму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

Там пояснили, что «Яблоко» еще не получила мотивировочную часть решения ВС.

«Когда получим, подготовим апелляционную жалобу и подадим ее. На обжалование у нас есть пять дней», — сообщили в партии.

Верховный суд России 10 августа принял решение снять политическую партию «Яблоко» с предстоящих выборов депутатов Государственной думы IX созыва. Регистрация партии в федеральном списке кандидатов была отменена. ВС удовлетворил административное исковое заявление, поданное 7 августа партией «Родина», в котором указывался ряд серьезных нарушений «Яблока» при регистрации.

Росфинмониторинг нашел у кандидатов от «Яблока» иностранное финансирование, также партию обвинили в экстремистской деятельности и нарушении авторских прав. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог Федорова заявила о поддержке «Яблока» иноагентами.