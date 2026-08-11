Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

В «Яблоке» раскрыли, когда обжалуют решение о снятии с выборов

«Яблоко» ждет мотивировочную часть решения Верховного суда для подачи апелляции
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Партия «Яблоко» пока не подала апелляционную жалобу на решение Верховного суда (ВС) РФ о своем снятии с выборов в Госдуму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

Там пояснили, что «Яблоко» еще не получила мотивировочную часть решения ВС.

«Когда получим, подготовим апелляционную жалобу и подадим ее. На обжалование у нас есть пять дней», — сообщили в партии.

Верховный суд России 10 августа принял решение снять политическую партию «Яблоко» с предстоящих выборов депутатов Государственной думы IX созыва. Регистрация партии в федеральном списке кандидатов была отменена. ВС удовлетворил административное исковое заявление, поданное 7 августа партией «Родина», в котором указывался ряд серьезных нарушений «Яблока» при регистрации.

Росфинмониторинг нашел у кандидатов от «Яблока» иностранное финансирование, также партию обвинили в экстремистской деятельности и нарушении авторских прав. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог Федорова заявила о поддержке «Яблока» иноагентами.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как создать ТСЖ в многоквартирном доме? Инструкция для активных жильцов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!