Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

Россия предостерегла Германию от использования Русского дома в политических играх

Посольство РФ в ФРГ предостерегло от использования Русского дома в политиграх
Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Посольство России в Берлине предостерегло власти Германии от попыток использования деятельности Русского дома в политических играх перед началом выборов в ряде немецких земель. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

Основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт сообщила 6 августа о создании петиции против призывов к закрытию Русского дома в Берлине, которое может начаться после выборов в Палату депутатов немецкой столицы в сентябре.

В посольстве РФ напомнили, что деятельность культурно-информационных центров России и Германии регулируется межправительственными соглашениями и не может стать предметом политических игр накануне выборов.

В сентябре выборы пройдут в Берлине, Саксонии-Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании.

До этого глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Русский дом работает в Германии по межправительственному соглашению, которое будет действовать более 80 лет до возможности повторного продления. Он отметил, что в Германии есть ряд политиков, желающих закрыть Русский дом.

Ранее в Германии назвали невозможным закрытие Русского дома в Берлине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как создать ТСЖ в многоквартирном доме? Инструкция для активных жильцов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!