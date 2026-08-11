Посольство РФ в ФРГ предостерегло от использования Русского дома в политиграх

Посольство России в Берлине предостерегло власти Германии от попыток использования деятельности Русского дома в политических играх перед началом выборов в ряде немецких земель. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

Основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт сообщила 6 августа о создании петиции против призывов к закрытию Русского дома в Берлине, которое может начаться после выборов в Палату депутатов немецкой столицы в сентябре.

В посольстве РФ напомнили, что деятельность культурно-информационных центров России и Германии регулируется межправительственными соглашениями и не может стать предметом политических игр накануне выборов.

В сентябре выборы пройдут в Берлине, Саксонии-Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании.

До этого глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Русский дом работает в Германии по межправительственному соглашению, которое будет действовать более 80 лет до возможности повторного продления. Он отметил, что в Германии есть ряд политиков, желающих закрыть Русский дом.

Ранее в Германии назвали невозможным закрытие Русского дома в Берлине.