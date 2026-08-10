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Политика

В ВСУ испугались роста числа российских ударов по Украине

Глава СБС Украины Бровди: Россия планирует выпускать по Украине до 200 ракет
Zoya Shu/AP

Россия сейчас способна запустить по Украине одновременно 77 баллистических ракет и может увеличить этот показатель до 200. Об этом в интервью Associated Press (AP) заявил командующий силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт (Мадьяр) Бровди (признан в России террористом и экстремистом).

«Даже если им удастся уничтожить только половину из них, все они будут лететь в нашу сторону», — сказал Бровди.

По его словам, Украине сейчас не хватает перехватчиков для американской системы Patriot, и поэтому российские ракеты во время обстрелов поражают свои цели. Бровди отметил, что единственный способ сократить количество ударов — атаковать объекты, которые участвуют в производстве ракет.

8 августа телеканал CNN сообщил, что Украина может столкнуться с ухудшением ситуации в сфере противовоздушной обороны (ПВО).

В августе замначальника Главного управления разведки (ГУР) Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что удары ВС РФ эволюционировали по сравнению с предыдущими периодами украинского конфликта.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис также отметил, что Россия может уничтожить на Украине все необходимое из-за нехватки у ВСУ ракет-перехватчиков воздушных целей.

Ранее экс-соратница Зеленского рассказала, чем обернулись для Украины удары по России.

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