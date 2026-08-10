Мирошник назвал виновников трагедии в Нижнекамске

Ответственность за гибель людей при атаке беспилотников по Нижнекамску лежит на поставщиках оружия украинской армии. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Западным спонсорам киевского режима важно осознать и запомнить, что каждая оборванная жизнь, каждая искалеченная судьба мирного человека лежит на совести тех, кто дал нацистскому убийце в руки оружие, кто позволил им думать что возмездие за совершаемые ими преступления не наступит», — написал дипломат.

Атака вражеских беспилотников на Татарстан была совершена утром 10 августа. Целями украинских военных стали как производственные, так и гражданские объекты. Пресс-служба главы региона Рустама Минниханова сообщила, что в результате атаки БПЛА на город несовместимые с жизнью травмы получили 13 человек, включая одного ребенка. Десятки человек пострадали. Власти Татарстана объявили траур.

Следственный комитет России классифицировал атаку Вооруженных сил Украины на Нижнекамск как теракт.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассказал, как России создать эффективную защиту от дронов.