Стало известно, что демократы готовят расследование против Трампа

Демократы в США разрабатывают план масштабных расследований против главы Белого дома Дональда Трампа на случай победы на выборах в Палату представителей. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

По информации агентства, Демократическая партия планирует провести расследования с использованием повесток, запросов документов, а также публичных слушаний. В центре внимания могут оказаться решения американской администрации при Трампе, финансовые связи нынешнего американского лидера, крупные компании и подрядчики, взаимодействовавшие с Белым домом.

Источники издания утверждают, что демократы уже направляют письма компаниям и организациям с запросами информации. Среди объектов проверки обсуждаются контракты Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов, финансовые структуры, которые связаны с семьей Трампа, а также сделки с участием крупных корпораций США.

При этом, как указывает Reuters, импичмент еще не рассматривается как первоочередной шаг. Сначала партия хочет собрать доказательную базу, а вопрос об отстранении лидера страны может быть поднят только в случае выявления оснований для такой процедуры.

Ранее Белый дом рассекретил документы о неизвестном ранее расследовании против Трампа.