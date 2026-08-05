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Политика

Белый дом рассекретил документы о неизвестном ранее расследовании против Трампа

Белый дом рассекретил документы ФБР о расследовании Oxferd Comma против Трампа
Saul Loeb/Pool via Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) в 2017 году открыло расследование, в рамках которого изучалась версия о том, что президент США Дональд Трамп при сокращении директора бюро Джеймса Коми мог действовать в интересах России. Об этом говорится в документах, которые рассекретил Белый дом.

Из этих документов следует, что расследование под шифровым обозначением Oxferd Comma («Оксфердская запятая») было начато 16 мая 2017 года вскоре после увольнения Коми.

Согласно этим файлам, расследование стало одним из факторов, приведших к назначению специального прокурора Роберта Мюллера. Однако расследование Мюллера, завершившееся двумя годами позднее, не обнаружило доказательств сговора между предвыборным штабом Трампа и Москвой, а дело Oxferd Comma было закрыто вскоре после обнародования последнего доклада.

Рассекреченные материалы указывают на то, что к моменту запуска нового расследования многие сотрудники ФБР уже не верили в наличие доказательств связей американского президента с Россией. В частности, опубликованы служебная переписка и показания агентов, заявлявших, что не видели подтверждений версии о сговоре с Кремлем.

Ранее в отношениях Путина и Трампа увидели прекрасную «личную химию».

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