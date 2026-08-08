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Политика

Финляндия введет экзамен на гражданство в 2027 году

Финляндия с марта 2027 года вводит экзамен на гражданство
Juha Sompinmaeki/Shutterstock/FOTODOM

С марта 2027 года Финляндия внедряет экзамен для соискателей гражданства, который будет проверять их знание функционирования финского общества. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на миграционную службу.

«Со 2 марта 2027 года все, кто подает заявление на гражданство, должны будут сдать экзамен, оценивающий знание финского общества», — указано в сообщении.

При этом те, кто подал заявление до указанной даты, освобождаются от необходимости сдачи экзамена.

Экзамен будет включать вопросы о структуре финского общества, его основах, законодательстве, правах человека, равенстве, а также о культуре и истории страны. Он будет проводиться в электронном формате на финском или шведском языках и будет доступен для лиц трудоспособного возраста (от 18 до 65 лет).

Освобождение от экзамена предусмотрено для тех, кто завершил обучение в лицее или вузе на одном из указанных языков.

На подготовку к тестированию правительство выделило около €800 тысяч, сообщает вещатель.

Ранее бывший депутат Финляндии захотел получить российское гражданство.

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