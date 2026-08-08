В Венгрии определились с кандидатом в президенты

Правящая в Венгрии партия «Тиса» выдвинула бывшего председателя Верховного суда страны Андраша Баку кандидатом на пост президента страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице фракции в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ожидается, что Бака будет избран парламентом на эту должность во вторник, 11 августа.

Срок полномочий нынешнего президента Венгрии Тамаша Сульока закончился 20 июля. В соответствии с Конституцией республики парламент обязан избрать нового главу государства в течение 30 дней после окончания президентского мандата. Партия «Тиса» предложила провести выборы нового президента Венгрии 11 августа.

Согласно открытым данным, юристу Андрашу Баке 73 года. С 2009 по 2011 год он занимал должность председателя Верховного суда Венгрии, а до этого 17 лет он был судьей Европейского суда по правам человека.

В мае 2026 года в Венгрии завершилось 16-летнее правление премьера Виктора Орбана. Новое коалиционное правительство возглавил Петер Мадьяр (лидер партии «Тиса»). Во время инаугурации Петера Мадьяра над зданием венгерского парламента впервые за 12 лет подняли флаг Евросоюза.

Ранее герой мема стал лидером в опросе на пост президента.