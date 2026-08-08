Вучич оценил перспективы завершения конфликта на Украине

Президент Сербии Александр Вучич выразил надежду на скорейшее завершение конфликта на Украине. Его слова приводит газета Blic.

Отвечая на вопрос о перспективах мирного урегулирования, он заявил, что как ответственный человек он не может давать серьезных оценок и предположений, но добавил, что «мы все хотим, чтобы война закончилась как можно скорее».

«Если вы спросите меня, как политического ветерана, я могу сказать, что я в этом [завершении конфликта] не уверен, и я довольно сильно опасаюсь, что нас ждет еще одна трудная зима. В основном ваших людей [украинцев], но и всех остальных в мире, — сказал Вучич.

Также во время встречи с президентом Владимиром Зеленским он поддержал территориальную целостность Украины и поблагодарил Киев за поддержку целостности Сербии. Глава государства также сообщил, что обсудил с Зеленским европейский путь Белграда и Киева. Вучич заверил, что Украина «всегда будет пользоваться полной поддержкой нашей страны на своем европейском пути».

Ранее сообщалось, что Зеленский обсудит с Вучичем позицию Сербии по санкциям против России.