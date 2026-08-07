В Госдуме объяснили, почему Польша одновременно критикует и помогает Украине

Президент Польши Кароль Навроцкий продолжает использовать украинский конфликт, чтобы укрепить свои позиции у польских избирателей. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя обещание польского лидера помогать Украине «бить москаля».

«Заявление Навроцкого о выгоде украинского конфликта демонстрирует циничный политический прагматизм. Это высказывание отражает подход Польши к конфликту в Украине, и подход этот в значительной степени основан на национальных интересах. Польша стремится использовать сложившуюся ситуацию для укрепления своих позиций. Для президента Польши, пришедшего к власти на волне националистических настроений с минимальным перевесом голосов, критика Киева становится способом консолидации собственного электората. Поэтому обсуждение исторических вопросов, таких как Волынская резня, так часто появляется в риторике Навроцкого. Он одновременно критикует Украину и выражает готовность помочь ей, позволяя себе резкие высказывания в адрес России», — сказал он.

По словам депутата Госдумы, затяжной украинский конфликт позволяет Польше возможность сохранить влияние в Восточной Европе.

«Несмотря на экономические издержки, которые несет польское общество из-за конфликта, и недовольство количеством украинских беженцев, Навроцкий не стесняется говорить о выгоде военных действий: долгосрочный конфликт на границах истощает ресурсы непосредственных участников, но предоставляет внешним силам возможность сохранять влияние на процессы в Восточной Европе, избегая при этом прямого вовлечения собственных армий», — добавил он.

Белик уточнил, что рост затрат на поддержку Украины может побудить другие страны пересмотреть свои приоритеты, однако на данный момент об этом речи не идет.

До этого Навроцкий заявил, что Украина может рассчитывать на помощь Польши в конфликте с Россией, однако «бандеровские флаги» не будут развеваться в Варшаве. По его словам, «там, где бьют москаля, Польша помогает». Он заверил, что Варшава продолжит помогать Киеву, но будет руководствоваться принципом «Польша прежде всего», ориентируясь на собственные интересы.

Ранее Захарова обвинила Навроцкого в «клинической русофобии» после фразы о «москалях».