Сыну Кадырова присвоено звание Героя Чечни

Старшему сыну главы Чечни, зампредседателя правительства республики, министру по физической культуре и спорту Ахмату Кадырову присвоили звание Героя Чечни. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель правительства региона Магомед Даудов.

«Поздравляю моего дорогого племянника, зампредседателя правительства — министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмата Рамзановича Кадырова с присвоением высокого звания «НОХЧИЙН ПАЧХЬАЛКХАН КЪОНАХ» (Герой Чечни - ред.), — написал он.

По словам Даудова, почетная награда — это заслуженное признание личных заслуг Ахмата Кадырова перед регионом и его народом, а также значимого вклада в развитие спорта и физической культуры. Даудов отметил, что Ахмат Рамзанович зарекомендовал себя как достойный представитель команды первого президента Чечник Ахмата-Хаджи Кадырова. Председатель правительства указал, что Кадыров трудится во благо родной республики и Отечества с полной самоотдачей.

Ранее Кадырова зарегистрировали кандидатом на должность главы Чечни.