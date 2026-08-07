В «Яблоке» отреагировали на обвинения депутата Журавлева

Партия «Яблоко» намерена подать в суд на депутата Журавлева за клевету

Партия «Яблоко» назвала клеветническими высказывания депутата Госдумы Алексея Журавлева и сообщила, что планирует подать на него в суд. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале фракции.

Уточняется, что таким образом в партии отреагировали на выступление депутата у Верховного суда.

«Выступление содержит клеветнические высказывания в адрес партии «Яблоко», — говорится в сообщении фракции.

Там добавили, что пока не получили искового заявления Журавлева о снятии «Яблока» с выборов.

До этого сообщалось, что Верховный суд получил иск от депутата Журавлева об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока». По его словам, обращение в суд связано с информацией о предположительных нарушениях фракции, в том числе о западном финансировании партии. Журавлев также полагает, что речь идет, в частности, о нарушении «Яблоком» закона о выборах и о рекламе.

Еще одной причиной иска он назвал якобы «экстремизм» со стороны политического объединения.

«Ведомости» в свою очередь сообщают, что претензии к «Яблоку» обострились после недавней жеребьевки, определившей порядковые номера кандидатов в избирательных бюллетенях. Когда партия заняла вторую строчку, ее лидер Николай Рыбаков заявил, что «реальные выборы – это либо ЕР, либо «Яблоко».

Ранее глава ЛДПР раскритиковал идею партии «Яблоко» о мирном договоре с Украиной.