Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

В «Яблоке» отреагировали на обвинения депутата Журавлева

Партия «Яблоко» намерена подать в суд на депутата Журавлева за клевету
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Партия «Яблоко» назвала клеветническими высказывания депутата Госдумы Алексея Журавлева и сообщила, что планирует подать на него в суд. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале фракции.

Уточняется, что таким образом в партии отреагировали на выступление депутата у Верховного суда.

«Выступление содержит клеветнические высказывания в адрес партии «Яблоко», — говорится в сообщении фракции.

Там добавили, что пока не получили искового заявления Журавлева о снятии «Яблока» с выборов.

До этого сообщалось, что Верховный суд получил иск от депутата Журавлева об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока». По его словам, обращение в суд связано с информацией о предположительных нарушениях фракции, в том числе о западном финансировании партии. Журавлев также полагает, что речь идет, в частности, о нарушении «Яблоком» закона о выборах и о рекламе.

Еще одной причиной иска он назвал якобы «экстремизм» со стороны политического объединения.

«Ведомости» в свою очередь сообщают, что претензии к «Яблоку» обострились после недавней жеребьевки, определившей порядковые номера кандидатов в избирательных бюллетенях. Когда партия заняла вторую строчку, ее лидер Николай Рыбаков заявил, что «реальные выборы – это либо ЕР, либо «Яблоко».

Ранее глава ЛДПР раскритиковал идею партии «Яблоко» о мирном договоре с Украиной.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли покупать конфискованные государством квартиры и машины, и как это сделать?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!