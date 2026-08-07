Политолог оценил вероятность войны России и Польши

Политолог Трухачев заявил, что Польша не собирается воевать с Россией

Призыв министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского сбивать ракеты над Украиной является элементом внутриполитической борьбы, Варшава не собирается воевать с Москвой. Об этом News.ru заявил политолог Вадим Трухачев.

Он подчеркнул, что Польша – не Украина, и является самостоятельным государством со своими национальными интересами. Варшава поддерживает Киев, но прямое столкновение с Москвой ей не нужно, заметил эксперт.

По словам Трухачева, президент Польши Кароль Навроцкий и правительство страны представляют разные политические силы, в связи с чем регулярно «соревнуются в русофобии», чтобы понравиться избирателям.

До этого Радослав Сикорский заявил о необходимости серьезно обсудить вопрос перехвата ракет ВС РФ над территорией Украины, не дожидаясь их приближения к границам с Польшей. По его словам, эта тема не должна становиться заложницей внутриполитических споров внутри страны.

Ранее в Госдуме раскрыли, чем обернется идея Польши сбивать ракеты над Украиной.