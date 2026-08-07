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Политика

Лукашенко рассказал о своей ностальгии по временам СССР

Лукашенко заявил, что в Белоруссии не хватает системы управления времен СССР
Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Современной Белоруссии не хватает той системы управления, которая была в СССР. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

7 августа политик посетил Вилейский район Минской области. Одним из мероприятий в рамках визита стало совещание по вопросам развития торговли в сельской местности, которое провели в здании местного райисполкома.

Агентство отмечает, что, зайдя в зал и увидев обстановку, Лукашенко признался, что испытал сильное чувство ностальгии.

«Вот как раз сегодня этой системы управления, которая когда-то была [в СССР], в стране не хватает. Поэтому — задача и ностальгия», — сказал белорусский лидер.

По его словам, те люди, которые болеют за государство, это тоже ощущают.

Лукашенко добавил, что, проработав много лет президентом, он как никто другой знает, что сегодня Белоруссии не хватает серьезной кадровой работы, не хватает структуры.

Ранее Лукашенко велел стереть грань между деревней и городом в Белоруссии.

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