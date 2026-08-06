Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

Захарова обвинила мэра Хирасимы в «зомбировании» японцев русофобией

Захарова: мэр Хиросимы повторяет русофобские мантры, забыв о бомбардировке США
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в годовщину бомбардировки города не упомянул США как страну, сбросившую на мирных жителей атомную бомбу. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что вместо того, чтобы осудить действия США, Кадзуми Мацуи выступил с критикой действий России на Украине.

«Мэр Хиросимы в годовщину бомбардировки снова забыл поведать миру о том, кто повинен в страданиях его города <...> Кривое зеркало западных нарративов искажает не только отражение, но и меняет сознание заглядывающих в него», — заявила Захарова.

По ее словам, мэр Хиросимы из года в год «повторяет ложную мантру, зомбируя японцев русофобскими заклинаниями». В то же время Россия помнит о жертвах атомных бомбардировок японских городов в годы Второй мировой войны. Захарова назвала трагедию в Хиросиме и Нагасаки примером недопустимой жестокости.

6 августа мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи, выступая на церемонии по случаю 81-й годовщины атомной бомбардировки города, подверг критике Россию и специальную военную операцию на Украине. Свою речь Мацуи начал с того, что обвинил Россию в том, что она якобы «использует ядерное оружие в качестве инструмента запугивания». При этом мэр не упомянул США, которые сбросили на город атомную бомбу.

США осуществили ядерные бомбардировки двух японских городов Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия.

Ранее в США назвали бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Россияне скупают золотые слитки. Стоит ли делать так же
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!