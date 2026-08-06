Захарова обвинила мэра Хирасимы в «зомбировании» японцев русофобией

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в годовщину бомбардировки города не упомянул США как страну, сбросившую на мирных жителей атомную бомбу. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что вместо того, чтобы осудить действия США, Кадзуми Мацуи выступил с критикой действий России на Украине.

«Мэр Хиросимы в годовщину бомбардировки снова забыл поведать миру о том, кто повинен в страданиях его города <...> Кривое зеркало западных нарративов искажает не только отражение, но и меняет сознание заглядывающих в него», — заявила Захарова.

По ее словам, мэр Хиросимы из года в год «повторяет ложную мантру, зомбируя японцев русофобскими заклинаниями». В то же время Россия помнит о жертвах атомных бомбардировок японских городов в годы Второй мировой войны. Захарова назвала трагедию в Хиросиме и Нагасаки примером недопустимой жестокости.

6 августа мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи, выступая на церемонии по случаю 81-й годовщины атомной бомбардировки города, подверг критике Россию и специальную военную операцию на Украине. Свою речь Мацуи начал с того, что обвинил Россию в том, что она якобы «использует ядерное оружие в качестве инструмента запугивания». При этом мэр не упомянул США, которые сбросили на город атомную бомбу.

США осуществили ядерные бомбардировки двух японских городов Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия.

Ранее в США назвали бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом».