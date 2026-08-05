Посол России опроверг сообщения о вмешательстве в дела Швейцарии

Россия не вмешивается во внутренние дела Швейцарии. Об этом ТАСС заявил российский посол в Берне Сергей Гармонин.

Он утверждает, что в последнее время в швейцарских СМИ стали чаще появляться «инсинуации о мнимом российском вмешательстве во внутренние дела конфедерации».

«Ни посольство России в Берне, ни другие российские дипмиссии в конфедерации, ни министерство иностранных дел России не вмешиваются во внутренние дела Швейцарии», — заявил дипломат.

В конце июня стало известно, что Швейцария 29 ноября планирует провести референдум по принятым парламентом поправкам в закон о военных материалах. Они предусматривают смягчение действующего в соответствии с принципом нейтральности запрета на экспорт вооружений в зоны военных конфликтов, устанавливая, что заявки на поставки оружия швейцарского производства в 25 стран НАТО и ЕС будут одобряться по умолчанию.

Ранее в МИД России рассказали об усилиях по сотрудничеству ОДКБ с НАТО.