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Политика

Посол России опроверг сообщения о вмешательстве в дела Швейцарии

Посол Гармонин: Россия не вмешивается во внутренние дела Швейцарии
Denis Balibouse/Reuters

Россия не вмешивается во внутренние дела Швейцарии. Об этом ТАСС заявил российский посол в Берне Сергей Гармонин.

Он утверждает, что в последнее время в швейцарских СМИ стали чаще появляться «инсинуации о мнимом российском вмешательстве во внутренние дела конфедерации».

«Ни посольство России в Берне, ни другие российские дипмиссии в конфедерации, ни министерство иностранных дел России не вмешиваются во внутренние дела Швейцарии», — заявил дипломат.

В конце июня стало известно, что Швейцария 29 ноября планирует провести референдум по принятым парламентом поправкам в закон о военных материалах. Они предусматривают смягчение действующего в соответствии с принципом нейтральности запрета на экспорт вооружений в зоны военных конфликтов, устанавливая, что заявки на поставки оружия швейцарского производства в 25 стран НАТО и ЕС будут одобряться по умолчанию.

Ранее в МИД России рассказали об усилиях по сотрудничеству ОДКБ с НАТО.

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