Иран еще не принял решение по готовности обсуждать с США ядерную программу

МИД Ирана: США сообщали о готовности вернуться к обязательствам по меморандуму

США передавали Ирану через посредников сообщения о готовности вернуться к обязательствам заключенного в июне Исламабадского меморандума, заявил заместитель руководителя МИД Исламской Республики Казем Гарибабади. Об этом сообщает IRNA.

Он добавил, что утверждения американской стороны о том, что они ведут с Тегераном переговоры, не соответствуют действительности, «никаких переговоров нет».

По словам Гарибабади, Иран еще не принял решение о переходе ко второму этапу переговоров, в рамках которого планируется обсуждать ядерную программу республики.

До этого портал Axios сообщил, что США, Иран и Оман близки к достижению временного соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива и Вашингтон хочет объявить о нем 5 августа. По данным двух источников в регионе, сделка предусматривает 60-дневное временное соглашение между Оманом и Ираном в Ормузском проливе, которое может быть продлено.

Ранее Трамп рассказал, что произойдет при отказе Ирана от ядерного оружия.