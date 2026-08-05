В Иране раскрыли подробности соглашения по Ормузскому проливу

Соглашение между Оманом и Ираном не предполагает незамедлительное открытие Ормузского пролива, этот вопрос будет зависеть от действий США. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB в Telegram-канале.

Источник канала уточнил, что акватория пролива останется закрытой, если Соединенные Штаты нарушат другие договоренности и продолжат агрессию в отношении Исламской Республики.

Перед этим портал Axios писал, что США, Иран и Оман близки к достижению временного соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива, и Вашингтон хочет объявить о нем 5 августа.

По данным двух источников в регионе, сделка предусматривает 60-дневное временное соглашение между Оманом и Ираном в Ормузском проливе, которое может быть продлено. Весь приток судов через пролив и в Персидский залив будет проходить по северному маршруту через иранские воды. А весь исходящий трафик через Ормузский пролив и в Аравийское море будет проходить по южному маршруту через оманские воды в координации с Ираном.

До этого президент США Дональд Трамп пригрозил ударом по Ирану, если Ормузский пролив не будет вскоре открыт.

Ранее Трамп заявил, что доверяет Путину и Си Цзиньпину в вопросе поставок оружия Ирану.