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Политика

В Евросоюзе раскритиковали план Испании по легализации мигрантов

Еврокомиссар Бруннер осудил намерение Мадрида легализовать мигрантов-нелегалов
Jon Nazca/Reuters

Европейский комиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер подверг критике план Испании по легализации нелегальных мигрантов. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

По словам Бруннера, последние несколько дней стали проверкой стойкости европейцев и безопасности внешней границы Евросоюза. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем, поскольку никто из нелегалов не смог перебраться из Сеуты на территорию самой Испании, и безвизовая Шенгенская зона не пострадала.

При этом Бруннер отметил, что обсуждение Испанией легализации нелегальных мигрантов является «плохим сигналом» для остальной Европы. Еврочиновник не стал осуждать Италию за принятое решение о введении на месяц контроля на воздушных и морских границах с Испанией, сказав, что понимает реакцию Рима. При этом он добавил, что любое приостановление действия правил Шенгенской зоны должно быть соразмерным и временным.

В конце июля десятки тысяч нелегальных мигрантов проникли на территорию испанского анклава в Северной Африке. Как утверждает Associated Press, это произошло из-за ложных постов в соцсетях. В них говорилось о том, что граница между Марокко и испанской Сеутой стала более проходимой. Эти записи стремительно завирусились. Увидев их, многие марокканцы решили, что появился шанс быстро попасть в Европу. К границе устремились переполненные автобусы, поезда и такси.

Ранее СМИ назвали причину массового наплыва мигрантов в Сеуту.

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