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Политика

Экс-нардеп объяснил, для чего Зеленский анонсировал создание новой международной коалиции

Экс-нардеп Олейник: Киев придумал новую коалицию, чтобы отвлечь от провала с ЕС
Yves Herman/Reuters

Новая международная коалиция, о создании которой сообщил президент Украины Владимир Зеленский, нужна, чтобы отвлечь внимание украинской общественности от провала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Зеленскому нужно что-то придумывать постоянно, чтобы предлагать очередную морковку украинскому обществу. Не приняли туда — значит, мы сами что-то создадим свое. Но ничего реально функционирующего не создадут они на самом деле», — сказал эксперт.

Он также отметил, что подобная инициатива может стать новым каналом Киева по выкачиванию денег из европейских союзников.

«Карпатская инициатива, о которой заявил Зеленский, — это очередная программа по выкачке денег из Запада. Украина не способна создать никакого реального объединения, поскольку фактически не существует как государство. Около 70% всех доходов Украины — это деньги, которые они просят по всему миру, так реальное государство не может существовать», — заключил Олейник.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о формировании новой международной коалиции, которую он назвал «Карпатской». Данной информацией украинский лидер поделился через свой Telegram-канал.

Зеленский отметил, что данная инициатива предназначена для тех государств, которые не готовы предоставлять Украине военное оснащение, но открыты для сотрудничества в экономической сфере. Он подчеркнул, что участниками станут страны, объединенные не только геополитическими интересами и соседством, но и экономическими связями, а также общей привязанностью к живописным Карпатам.

Ранее в России рассказали когда Киев будет готов к переговорам.

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