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Политика

В Госдуме оценили шансы Зеленского разрушить отношения Москвы и Пекина

Депутат Журова: Зеленский не сможет разрушить отношения Москвы и Пекина
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Желанию президента Украины Владимира Зеленского повлиять на отношения между Москвой и Пекином не суждено сбыться, так как это не во власти Киева. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Зеленский и его команда просто не в силах влиять на отношения между Москвой и Пекином. И я не уверена, что это под силу вообще кому-то. Были уже попытки со стороны европейцев и американцев рассорить Пекин и Москву, но ничего не вышло», — сказала парламентарий.

Журова отметила, что Китай нормально относится и к Украине, но для Пекина Россия остается стратегическим партнером.

«Для Китая в принципе все страны равны, они проводят такую политику. Однако Россия все равно является стратегическим партнером и разрушить это невозможно. Я уверена, что Зеленскому просто укажут на дверь, если он в Пекине оскорбит Москву», — заявила депутат.

Она предположила, что подобные мечтания украинского лидера вызваны желанием «вписать себя в историю».

«Мне кажется, что Зеленский хочет какой-то масштаб своей личности продемонстрировать, показать, что вот Украина может влиять как-то на отношения двух великих держав. Но мы же понимаем, что это не так», — резюмировала Журова.

В ходе совещания с украинскими послами Владимир Зеленский поставил задачу активнее работать над отношениями с Китаем, чтобы не допустить полной поддержки Москвы со стороны Пекина. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Нужно искать диалог с Китаем, если не хочется, чтобы Китай полностью поддерживал россиян. Если он думает о будущем с Россией и не видит там других стран, все это нужно строить», — сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что США тайно готовят Тайвань к войне с Китаем.

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