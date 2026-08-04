Украина, которая сейчас стремится вступить в Европейский союз, тянет с проведением реформ, а ЕС закрывает глаза на это, оказывая давление негласно. Об этом пишет The Economist.

В статье говорится, что в июне был открыт первый из шести переговорных кластеров, который был связан с процессом вступления страны в Евросоюз. Этот блок включает в том числе верховенство права, реформу судебной системы, борьбу с коррупцией, а также модернизацию сферы государственного управления. Однако, как указывает The Economist, Украина так и не выполнила свои обязательства: правительство представило только четыре законопроекта из анонсированных ранее, а парламент утвердил лишь два из них.

The Economist указывает, что на Украине почти нет прогресса в реформе Верховного суда и Генеральной прокуратуры. Например, экс-главу Верховного суда Всеволода Князева осудили на пять лет за взятку, а прокуратура предпринимала попытку ограничить полномочия антикоррупционных органов – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Ранее на Украине назвали желаемые сроки по членству в Евросоюзе.