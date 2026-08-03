Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал ТАСС, что ЕС и США хотят использовать друг друга.

По словам дипломата, Вашингтон хочет забрать из Европы деньги, технологии и кадры.

«Европейцы хотят использовать военно-технологические возможности для продолжения конфликта на Украине, энергетические возможности США для обеспечения ЕС. А Соединенные Штаты хотят получать деньги, их не особенно интересует технологическое развитие Европы. Их интересует привлечение оттуда мозгов, технологий, перетаскивание действующих производств, которые должны быть сосредоточены на территории США», — отметил он.

В июле журнал American Conservative писал, что США не следует вкладывать средства в оборону Европейского союза из-за риска эскалации с Россией.

Автор статьи отмечает, что постоянное расширение бюджета может позволить странам Европы обострить конфликт на Украине и повысить риск прямой конфронтации стран — членов НАТО и России. По словам журналиста, эту возможность необходимо рассмотреть, поскольку значительная часть новых оборонных расходов направляется на вооружение Украины.

Ранее Мерц заявил об окончании для государств Европы «халявы» в НАТО.