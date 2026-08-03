Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

В МИД РФ указали на особенность отношений США и ЕС

Мирошник: США и ЕС хотят использовать друг друга
Илья Питалев/РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал ТАСС, что ЕС и США хотят использовать друг друга.

По словам дипломата, Вашингтон хочет забрать из Европы деньги, технологии и кадры.

«Европейцы хотят использовать военно-технологические возможности для продолжения конфликта на Украине, энергетические возможности США для обеспечения ЕС. А Соединенные Штаты хотят получать деньги, их не особенно интересует технологическое развитие Европы. Их интересует привлечение оттуда мозгов, технологий, перетаскивание действующих производств, которые должны быть сосредоточены на территории США», — отметил он.

В июле журнал American Conservative писал, что США не следует вкладывать средства в оборону Европейского союза из-за риска эскалации с Россией.

Автор статьи отмечает, что постоянное расширение бюджета может позволить странам Европы обострить конфликт на Украине и повысить риск прямой конфронтации стран — членов НАТО и России. По словам журналиста, эту возможность необходимо рассмотреть, поскольку значительная часть новых оборонных расходов направляется на вооружение Украины.

Ранее Мерц заявил об окончании для государств Европы «халявы» в НАТО.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 3 августа. Рациональная экономия россиян, выплаты к школе и новый рекорд России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!