Финская элита жаждет войны с Россией, чтобы с ее помощью избежать ответственности за политические провалы. Об этом РИА Новости рассказал экс-депутат парламента Финляндии, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен.

Политик подчеркнул, что все связанное с Европейским союзом и со вступлением в НАТО было сделано незаконно, в обход конституции страны. По словам Туртиайнена, финская элита боится, что ей придется отвечать за все это, и потому она даже стремится к войне с Россией, чтобы с ее помощью уйти от ответственности.

Бывший депутат отметил, что отношения с Россией необходимо восстанавливать отношения, но после этого следует взять ответственность за провалы в финской политике, а в этом и заключается самая главная проблема современной Финляндии.

31 июля Туртиайнен заявил, что небо Финляндии используется Западом для атак на Россию, а официальным заявлениям Хельсинки о запрете на использование воздушного пространства доверять нельзя.

Ранее были названы плачевные последствия закрытия границы с РФ для Финляндии.