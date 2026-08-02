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Политика

Правительство Армении подало в отставку

Правительство Армении ушло в отставку в первый день работы нового парламента
David Mdzinarishvili/Reuters

Правительство Армении подало в отставку в отставку в день первой сессии парламента нового созыва. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает РИА Новости.

«Согласно конституции Армении, в день первой сессии Нацсобрания правительство подает прошение об отставке президенту. Президент, согласно конституции, примет отставку», — сказал он.

В конституции отмечается, что президент страны после начала срока полномочий новоизбранного Нацсобрания немедленно должен назначить премьера кандидата, который представлен парламентским большинством. Это означает, что действующий премьер-министр Никол Пашинян снова возглавит армянское правительство.

По конституции, правительство формируется в пятнадцатидневный срок после назначения премьера. При этом премьер-министр в течение пяти дней после своего назначения должен предложить президенту кандидатуры вице-премьеров и министров. Президент страны в течение трех дней должен либо назначить вице-премьеров и министров, либо обратиться в Конституционный суд.

Ранее дипломат рассказал о важной цели РФ в отношениях с Арменией.

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