В МИД РФ указали на оценку США на мировые конфликты через призму выборов

Нынешняя администрация США стремится добиться быстрых и заметных внешнеполитических успехов на фоне приближающихся выборов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в разговоре с ТАСС.

По его словам, Вашингтон рассматривает международные кризисы, включая украинский и иранский конфликты, через призму предстоящей избирательной кампании. Мирошник считает, что президент США Дональд Трамп заинтересован в «коротких и ярких победах», которые могли бы укрепить его позиции среди избирателей.

В связи с этим, по мнению дипломата, американская администрация переключает внимание между различными внешнеполитическими направлениями, пытаясь добиться максимально выгодного для себя результата.

Мирошник также заявил, что внешняя политика представляет собой большую шахматную партию, в которой США на каждом ходу хотят получить лишь прибыль. Он отметил, что Штаты пытаются любыми средствами сохранить и приумножить свою гегемонию. Страна видит возрастающую ценность энергетических ресурсов, американцы движутся туда, где есть нефть. Сначала это была Венесуэла, потом Иран, заявил дипломат.

Ранее в МИД РФ раскрыли причины заинтересованности США в решении украинского конфликта.