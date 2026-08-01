США вводят визовые залоги до $20 тысяч для 50 стран

Госдеп США вводит визовые залоги до $20 тысяч на постоянной основе для 50 стран

Госдепартамент США официально утвердил долгосрочную программу визовых залогов, которая станет обязательной для граждан 50 государств. Об этом говорится в уведомлении ведомства.

Согласно опубликованному документу, консульские службы получили право требовать от заявителей на неиммиграционные визы финансовое обеспечение в размере до $20 тысяч.

Данная мера призвана гарантировать соблюдение визового режима и своевременный выезд иностранных граждан из страны. Новые правила коснутся прежде всего обладателей туристических и деловых виз категорий B-1 и B-2.

Внедрение постоянной системы является развитием пилотного проекта, запущенного в августе 2025 года. В рамках этого эксперимента суммы залогов варьировались от $5 тысяч до $15 тысяч. В тестовый период в программу вошли представители 50 стран, из которых 30 государств относятся к африканскому региону.

Полноценное функционирование новой программы запланировано на 3 августа 2026 года — дату официального опубликования соответствующего распоряжения в Федеральном реестре США.

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