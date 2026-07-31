Самое маленькое островное государство на Земле сменило название

Расположенное в Тихом океане государство Науру сменило свое название на Наоэро

Небольшое государство Науру, находящееся на одноименном коралловом острове в западной части Тихого океана, официально изменило свое название на Наоэро. Об этом сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на заявление правительства страны.

«Теперь Республика Наоэро — это официальное название нашего государства, ранее известного как Науру. Жителей будут именовать деи-Наоэро», — говорится в сообщении правительства, на которое ссылается вещатель.

В мае парламент страны одобрил конституционную поправку о переименовании, предложенную президентом Дэвидом Адеангом в январе.

«Решение не проводить референдум было принято после тщательного обсуждения вопроса о том, что Наоэро — это не новое название», — пояснил президент государства Дэвид Аданг в соцсети.

По словам властей, изменение названия направлено на то, чтобы «лучше отразить наследие, язык и уникальность» нации.

Наоэро — это небольшое государство площадью 21,3 кв. км с населением около 11 тысяч человек. Наоэро является самой маленькой независимой республикой на Земле, а также самым маленьким островным государством

Ранее Украину предложили переименовать в «Русь».